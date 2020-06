Trasportava dosi di cocaina con moto da enduro, arrestato 26enne

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 25 Giugno 2020

Sequestro della droga e denaro.

Nella tarda serata di ieri (mercoledì 24 giugno) i Carabinieri del Nor di Rimini hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 26enne albanese, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia. L'operazione dell'Arma è partita da segnalazioni dei cittadini su un sospetto via vai di persone, di giorno e di notte, in una via di Rivazzurra. I Carabinieri hanno così fermato il 26enne, arrivato in sella a una moto Enduro, e trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e una somma ingente di denaro, ritenuta sospetta in quanto il giovane è senza lavoro. La perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione a Coriano ha permesso di sequestrare il materiale per il confezionamento delle dosi e altro denaro, in totale quasi 20.000 euro. L'arresto del giovane albanese è stato convalidato: nel processo per direttissima, il giudice ne ha disposto condanna a un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, più una multa di 26.000 euro.