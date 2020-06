Nuovo asfalto sulla Coriano-Misano, lavori e chiusura al traffico

Attualità

Coriano

| 15:58 - 25 Giugno 2020

Lavori di asfaltatura.

La Provincia di Rimini ha disposto con ordinanza per domani (venerdì 26 giugno), dalle ore 7 alle ore 18, il divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo la S.P. n. 50 "Coriano-Misano" dal Km. 0+620 (incrocio con Via Saponi) al Km. 1+500 (incrocio con Monte Poggio) e dal Km. 1+500 al Km. 2+120 (incrocio con Via Piane) per i soli veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.



La chiusura è dovuta all’esecuzione di lavori di asfaltatura nel tratto che attraversa il centro abitato di Pedrolara di Coriano, lavori di risanamento previsti dal piano viabile delle strade provinciali nei Nuclei Conca, Centro e Marecchia 2020.



Dal divieto di transito sono esenti i veicoli della Forza Pubblica e di Soccorso, mentre sarà permesso ai residenti di transitare sui tratti da monte e da valle fino alle rispettive residenze e ai luoghi di destinazione che non interfercano con i lavori (compresi i veicoli di massa a pieno carico superiori a 3,5 t. dei residenti lungo il tratto di SP 50 compreso fra il Km. 1+500 e il Km. 2+120).