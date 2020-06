Riccione propone Convention Romagna: sistema integrato su trasporti, turismo e fiere

Attualità

Riccione

| 15:35 - 25 Giugno 2020

Renata Tosi, sindaco di Riccione.

Riccione lancia l'idea di Convention Romagna, una convention che crei un sistema integrato in tutta la Romagna su temi importanti a partire dai collegamenti, quelli ferroviari e aeroportuali, i centri congressi e fiere, porti e darsene, e ovviamente per il settore turistico a tutto campo. «Un distretto Romagna nel suo intero, da Ravenna a Cattolica, se iniziasse a ragionare da unicum avrebbe lo stesso peso specifico in fatto di ricchezza prodotta di quello del distretto delle ceramiche di Faenza - rileva il sindaco Renata Tosi - grazie a un prodotto turistico che produce 43 milioni di presenze ogni anno sui 60 di tutta la regione Emilia Romagna». Il primo cittadino della Perla Verde invita Confindustria, gli enti locali, istituzioni e associazioni del mondo economico e del turismo a ragionare su Convention Romagna, mettendo al centro «l'idea iniziale dei collegamenti (ferroviari, gli aeroporti, i porti e darsene) per poi sviluppare fino a comprendere i palazzi dei congressi e le tante strutture del territorio per costruire uno strumento utile a rafforzare le nostre caratteristiche e potenzialità».