Torre Pedrera, lavori alla rete Enel: stop corrente in alcune vie del lungomare

Attualità

Rimini

| 15:33 - 25 Giugno 2020

Operaio Enel al lavoro.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione informa che domani 26 giugno le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie del lungomare di Rimini per lavori richiesti dall’Amministrazione comunale relativi alla riqualificazione e al decoro urbano della zona balneare. In particolare l’intervento riguarderà lo spostamento degli armadietti stradali e la messa in sicurezza delle linee Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione, per recare meno disagi possibili alle attività commerciali, ha programmato in orari differenti (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30) per domani 26 giugno nelle seguenti vie (non sono riportati i numeri civici): viale san Salvador e viale Somalia.



I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.