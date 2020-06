Oltremare Riccione, festa di compleanno per la delfina Blue

Eventi

Riccione

| 15:18 - 25 Giugno 2020

La delfina Blue.

Domani (venerdì 26 giugno) sulla collina dei parchi di Riccione, è tempo di festeggiamenti. A compiere gli anni questa volta sarà la femmina di Tursiops truncatus, Blue. La delfina è nata il 26 giugno del 1997 e vive nella Laguna di Ulisse, nel Family Experience Park di Riccione, da quando ha aperto Oltremare. Ventitré anni per lei, dagli addestratori del parco è considerata la più simpatica del gruppo delle femmine, amica inseparabile di Pelé e Candy.



Per lei domani ci sarà un curioso party: verrà festeggiata, in compagnia degli addestratori e del pubblico, subito dopo l’approfondimento delle 11.30 “Delfini, lo spettacolo della natura”, l’appuntamento con musica, giochi e curiosità sui delfini. Grandi e piccini potranno far visita al parco e venire a farle un augurio in Laguna, mentre gli addestratori le consegneranno una torta speciale insieme alla mascotte Ulisse. Il parco Oltremare resta aperto sulla collina di Riccione tutti i giorni dalle 10 alle 18. Per acquisti biglietti online www.oltremare.org.