False fatture per strumenti musicali, ordine commercialisti: "Indagato non è nostro iscritto"

Rimini

| 14:50 - 25 Giugno 2020

Il 41enne posto sotto indagine della Guardia di Finanza per un giro di fatture false non è iscritto all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Rimini. Lo comunica lo stesso ordine in una nota. “L’attenzione su questo fronte è altissima – commentano dall’ordine – e i principi fondanti del nostro mestiere sono costantemente richiamati nella solida programmazione di eventi formativi ai quali ogni anno siamo tenuti a partecipare. Nelle rarissime occasioni passate non abbiamo esitato a prendere provvedimenti drastici, ma in questo caso la figura professionale del commercialista è del tutto estranea”.