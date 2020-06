Riccione: ripartono gli eventi sportivi con il memorial Gentilini di pattinaggio artistico

Sport

Riccione

| 13:32 - 25 Giugno 2020

"Ripartiamo con Riccione 2020 - Campionato Nazionale Acsi "XV Memorial R. Gentilini", dal 30 agosto al 12 settembre. Questo il grande evento sportivo che segna il ritorno a Riccione degli eventi e delle manifestazioni di respiro nazionale, che mai come quest'anno hanno il sapore della ripartenza in grande stile.



Al Play Hall di Riccione la ripartenza è promossa dall'Acsi e dall'Associazione sportiva "Pattinaggio artistico Riccione", guidata dalla presidente Gigliola Mattei. Oltre 1500 atleti in arrivo, con in più gli accompagnatori per le gare di pattinaggio artistico a rotelle specialità singolo. Tutto è pronto al Play Hall per la fine di agosto anche nel caso dovessero perdurare le condizioni per i protocolli sanitari.



«Allestiremo le tribune considerando il distanziamento previsto dai protocolli - ha spiegato la presidente Mattei -. L'Acsi ha giudicato il Play Hall di Riccione come una delle migliori location per queste manifestazioni anche in considerazione delle condizioni di sicurezza».



Durante lo stesso periodo a partire dal 30 agosto Riccione ospiterà un altro evento sulla pista ai giardini Montanari per il pattinaggio artistico free style (pattini con rotelle in linea) con la partecipazione attesa di 300 atleti di cui 50 di Riccione.



«E' tutto confermato e per noi è il segno che si inizia a lavorare come da lunga tradizione qui a Riccione per le manifestazioni sportive di grande livello - ha detto l'assessore allo Sport, Stefano Caldari -. E' indubbio che il settore sportivo ha la duplice funzione per noi sia da un punto di vista turistico e di promozione sia di veicolo di ottimi valori per la società e i giovani. Lo sport da sempre ci insegna alla competizione ma nel rispetto appunto delle regole del gioco».