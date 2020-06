Coriano: lavori per installare ascensore alla scuola secondaria Gabellini

Attualità

Coriano

| 12:56 - 25 Giugno 2020

Ingresso della scuola Gabellini di Morciano.





Con delibera di Giunta 82 del 23 giugno 2020, sono state approvate le linee tecniche del progetto per la realizzazione di un ascensore alla scuola secondaria "Gabellini" di Coriano, al fine di eliminare le barriere architettoniche e permettere anche agli alunni portatori di disabilità l'accesso alla palestra, alla sala polivalente ed ai laboratori. L'importo complessivo del progetto è pari a 120.000 euro e sono finanziati dal governo centrale con 90.000 euro. Spiega Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici): «In tempi rapidissimi gli uffici procederanno con tutti gli adempimenti normativi per appaltare il lavoro entro settembre e procedere così alla realizzazione nel più breve tempo possibile». Aggiunge il sindaco Domenica Spinelli: «In questi anni siamo già ampiamente intervenuti su questo plesso per renderlo fruibile e risolvere alcune problematiche progettuali, ora con questo intervento concludiamo il quadro che renderà questa scuola perfettamente adatta anche alla sua naturale sede per il progetto UES dedicato ai nostri studenti con difficoltà».