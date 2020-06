Calcio RSM: Cosmos, prolunga anche il centrocampista Nicola Zafferani

Sport

Repubblica San Marino

| 12:33 - 25 Giugno 2020

Nicola Zafferani con la maglia del Cosmos.

Nicola Zafferani rimarrà alla Società Sportiva Cosmos per la seconda stagione consecutiva. Lo annuncia la dirigenza del club gialloverde di Serravalle. Il duttile centrocampista sammarinese dichiara: «Desidero ringraziare la società per aver creduto in me ancora una volta. Purtroppo, non essendo terminata la stagione a causa dell’emergenza coronavirus, non posso dire di aver dato tanto ed è per questo motivo che ho deciso di rimanere qui. Voglio ripagare la fiducia dei compagni di squadra, dell’allenatore e dei dirigenti, glielo devo. Altro motivo per cui sono rimasto è sicuramente il bel gruppo che ho trovato qui. Dopo otto anni alla Juvenes/Dogana era difficile cambiare aria e trovare un gruppo valido come c’era una volta nel mio vecchio club. Qua mi sono sentito subito come a casa grazie a persone veramente fantastiche».

Prosegue Zafferani: «Nella prima parte della stagione abbiamo sbagliato tanto, ma nella seconda della stessa siamo usciti dalla crisi e sono convinto che saremmo riusciti a toglierci diverse soddisfazioni se non fosse arrivato lo stop del campionato. Mi auguro che la nuova stagione possa partire da fine agosto con lo stesso spirito di sempre. Siamo una squadra giovane che può dire la sua e in più avremo un anno di esperienza in più tutti insieme. Sicuramente ci manca qualcosa per colmare il gap con le squadre favorite per la conquista di Coppa Titano e scudetto, ma noi faremo di tutto per mettere in campo in ogni partita il nostro spirito di agonismo, riconosciuto e stimato da più avversari, perché è nostra intenzione giocarcela senza paura contro tutti».