Al Cinema Tiberio 'Lontano, lontano' con Ennio Fantastichini

Eventi

Rimini

| 12:30 - 25 Giugno 2020

I tre protagonisti.

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue la rassegna FICE Emilia Romagna Accadde Domani, il tradizionale appuntamento d’inizio estate con il cinema italiano:

Lontano, lontano, il nuovo film di Gianni Di Gregorio, autore del grande successo “Pranzo di Ferragosto” è in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno alle ore 21.15. Interpretato dallo stesso Di Gregorio, il compianto Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli, il film racconta la storia di tre uomini sui 70 anni di Roma, diversissimi tra loro eppure simili nella sorte. Il Professore insegnava latino e ora è in pensione, intrappolato dalla noia. Giorgetto, ultimo baluardo della vecchia romanità, vive in miseria e fatica a sbarcare il lunario. Attilio con il suo animo anticonformista è un robivecchi che desidererebbe rifare molte di quelle esperienze della gioventù. Le loro vite sono un disastro, la loro anzianità li sta logorando in una triste esistenza di quartiere, mentre tutti tre sognano un futuro all'estero. Ma dove? La scelta della destinazione della loro fuga da un'esistenza disastrata e amara non sembra così facile ed è solo il primo problema che si porrà sulla loro strada. Ognuno, infatti, ha un sogno: cambiare vita. Sebbene sembri difficile, i tre riusciranno nella loro impresa, ma non proprio come lo immaginavano.

La serata sarà accompagnata da degustazione di Birra Amarcord, birrificio familiare indipendente dal 1997.

Biglietti interi € 6, ridotti € 5. Prenotazione consigliata online su liveticket

La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.

Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20)