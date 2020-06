Riccione, aggrediscono e rapinano dei ragazzi sul lungomare, tre denunciati

Cronaca

Riccione

| 09:48 - 25 Giugno 2020

Aggrediscono e molestano dei ragazzi per rubare capi di abbigliamento: denunciati due cittadini marocchini e un brasiliano. I fatti risalgono alle 2,40 della notte tra mercoledì e giovedì e sono avvenuti a Riccione. I Carabinieri sono intervenuti su lungomare dopo una ennesima segnalazione di gruppi di ragazzi aggrediti e rapinati. Dopo un'ora di pattugliamento i militari hanno rintracciato in viale Dante i tre responsabili. Sono due marocchini, un 17enne e un 19enne residenti in Lombardia e un 19enne brasiliano residente a Morciano. Erano in possesso dei capi di abbigliamento rubati, tra cui un paio di scarpe. Tutto è stato recuperato e riconsegnato ai proprietari. I tre sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso. Le indagini sono in corso per stabilire legami tra i tre giovani e i fatti analoghi accaduti nello scorso weekend.