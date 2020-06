Calcio Promozione: Sant'Ermete, Cipriani nuovo ds. INTERVISTE

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:20 - 25 Giugno 2020

Filippo Cipriani lascia il Tropical Coriano: la sua nuova avventura professionale sarà a Sant'Ermete, società emergente del panorama riminese, in cerca di una salvezza tranquilla nel prossimo campionato di Promozione. Sulla panchina è stato confermato Gianluca Pazzini: «Si meritava la riconferma, anche perché non ha avuto l'occasione di finire lo scorso campionato. Ogni anno migliora e di risultati finora ne ha portati a casa», spiega il presidente Alex Martino. La chiusura anticipata del campionato, a causa dell'epidemia da nuovo coronavirus, ha portato alla salvezza dei "verdi" senza dover passare dalle forche caudine dei playout. Ma il prossimo anno l'obiettivo è conseguire il pass per il terzo campionato consecutivo di Promozione con minori affanni. Nella parte sinistra o destra della classifica? Dipenderà molto dal mercato e come sempre dagli "under", decisivi nello spostare gli equilibri. Nel video le interviste di Riccardo Giannini, riprese e montaggio di Daniele Manuelli.