E' tornata la Rimini Shopping night, il centro storico riparte tra acquisti e dj set

| 08:17 - 25 Giugno 2020

Foto dalla pagina ufficiale facebook Rimini Shopping Night.

E' tornata la Rimini shopping night, la serata che ha visto le attività commerciali aperte fino a tarda ora. Centro storico gremito di gente tra le vie, ieri mercoledi 24 giugno, dove e’ stato possibile acquistare tra dj set e intrattenimento. A differenza delle passate edizioni, però, attenzione alle distanze e alla sicurezza, in osservanza alle norme anti contagio. Più di 100 i negozi aperti, dalle botteghe ai grandi mono brand, dalle attività storiche ai bar e ai ristoranti che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Una proposta che ha fatto nuovamente centro, come dimostrano le migliaia di persone, che per tutta la sera, in particolare dalle 21 in poi, hanno riempito i negozi in un’atmosfera di festa. Quello inaugurato ieri è un appuntamento bisettimanale che fino al 28 agosto, tutti i mercoledì e venerdì, illuminerà il centro storico e il borgo San Giovanni.