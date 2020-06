Salvaguardia della costa a Riccione, monitoraggio dell'Università di Bologna

Attualità

| 07:49 - 25 Giugno 2020

Il gruppo di lavoro sulla spiaggia di Riccione.

Dalla mattina di mercoledì 24 giugno, un team di ingegneri, ecologi, biologi e geologi di 3 dipartimenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, coordinati dalla prof.ssa Renata Archetti, sta eseguendo misure simultanee e campionamenti su litorale ed in mare, presso la spiaggia libera di Riccione. Con droni, laserscanner, piccole imbarcazioni radiocomandate e dotate di sensori acustici per monitorare lo stato e la qualità del nostro mare. Inoltre si potranno ottenere informazioni sulla posizione della linea di riva in realtime da una mini-telecamera installata su una stazione di monitoraggio già da luglio 2019, filmati della vita sul fondale del mare e sulle opere di difesa presenti lungo questo tratto di costa. Contestualmente presso i laboratori dell’Università di Bologna, modelli sofisticati e rapidi simuleranno le condizioni del mare del sito, quali le onde e le correnti, per una stima previsionale delle dinamiche di allagamento ed evoluzione costiera.