Cronaca

Rimini

| 19:32 - 24 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Altra tragedia in spiaggia a Rimini, all'altezza del bagno 78. Una turista di 57 anni di Pistoia è stata colpita da un malore mentre usciva dall'acqua. L'infarto è stato fulminante con la donna che si è improvvisamente accasciata a terra. Per la signora, in vacanza a Rimini, prontamente soccorsa dal salvataggio attirato dalle urla dei passanti, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto per gli accertamenti di rito.