Coronavirus in Emilia-Romagna, balzo in alto fra i nuovi positivi e nove nuovi decessi

| 18:18 - 24 Giugno 2020

Mascherina personalizzata al Conad di Bellaria (foto di Alessia Bocchini).

Più del doppio dei nuovi positivi al Coronavirus in un giorno in Emilia-Romagna, ma sono quasi tutti asintomatici, come anche a Rimini dove sono stati trovati 5 nuovi positivi, di cui 4 senza sintomi. Tornando all'Emilia-Romagna, il bollettino parla chiaro: +44 positivi nelle ultime 24 ore, ma 33 asintomatici. E va anche sottolineato il fatto che sono stati fatti 6012 tamponi (4608 ieri), i quali hanno permesso anche di accertare 50 nuove guarigioni (22985 totali, più dell'81 per cento dei contagiati dall'inizio).



Il dato che preoccupa di più è quello dei decessi: dall'uno di ieri ai 9 di oggi, di cui 2 residenti in provincia di Rimini. Complessivamente, in Emilia-Romagna le morti da nuovo Coronavirus (o per cause correlate) sono arrivati a quota 4245. Anche a fronte di questo dato, calano ancora i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1074 (-15 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento a casa sono 945, -11 e quasi l’88% di quelle malate. Fermi a 12 i ricoveri in terapia intensiva mentre scendono quelli negli altri reparti Covid sono 117 (-4).