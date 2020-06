Commissario emergenza Covid-19 Sergio Venturi premiato da Federcoop Romagna

Attualità

Ravenna

| 16:45 - 24 Giugno 2020

La premiazione di Sergio Venturi.

Oggi (mercoledì 24 giugno), alla Fattoria Guiccioli di Mandriole (Ravenna), si è tenuta l'assemblea di Federcoop Romagna. Per l'occasione è stato premiato “Cooperatore ad honorem” Sergio Venturi, commissario regionale all’emergenza Covid-19 ed ex assessore regionale alla sanità. A Venturi è stata consegnata una targa di mosaico prodotta da Anna Fietta raffigurante Dante Alighieri e il cielo stellato di Galla Placidia perché è anche grazie al suo prezioso operato che “quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Nella motivazione si legge: “Cooperatore ad honorem. Al Commissario per l’emergenza Sergio Venturi, già medico e dirigente stimato del sistema sanitario pubblico emiliano-romagnolo, per la professionalità e l’umanità con cui ha sostenuto e consigliato i cittadini e le imprese durante le settimane più difficili della pandemia da Covi19, con stima e riconoscenza”.



"L’Emilia-Romagna, appena finita la seconda guerra, – ha dichiarato Sergio Venturi – era una regione tra le più povere d’Italia. Poi, col tempo, abbiamo saputo crescere e indicare una strada per lo sviluppo. Ora che stiamo superando un’altra crisi, abbiamo di nuovo la responsabilità di tracciare il percorso per uscire da questa situazione e indicare la strada agli altri".

Si confermano inoltre positivi i dati del bilancio di Federcoop Romagna – realtà che si occupa di consulenza fiscale, legale, contabile, del lavoro, direzionale e societaria, di modelli organizzativi, servizi telematici e paghe, con utile di circa 60.000€ (con dividendo garantito ai soci cooperatori) e un fatturato che si attesta sui 5.300.000€. Una realtà che opera con sedi a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e consta di 78 dipendenti (di cui 62 donne e 16 uomini, età media 47 anni) e più di 20 collaboratori.