VIDEO Gardenland e nuova piscina coperta: è l’estate boom del Garden sporting center di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:07 - 24 Giugno 2020

Dopo essere ripartito con le attività sportive al coperto, il Garden sporting center inaugura la sua estate con l'apertura del parco esterno e l'avviamento del Gardenland, il centro estivo di via Euterpe a Rimini, corredato da piscine riscaldate, una laguna, giochi per i bimbini, una comoda spiaggia con lettini e ombrelloni appositamente distanziati e igienizzati. Più una novità.



A fine settembre infatti sarà inaugurata la nuova piscina coperta da 25 metri del centro sportivo, uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni. I lavori che sono partiti da una decina di giorni vanno avanti spediti, tanto che già è stata issata la copertura di legno. La nuova vasca avrà otto corsie con annessa tribuna e sarà accompagnata anche da nuovi spogliatoi e dal rifacimento di quelli esistenti, da interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi che renderanno il Garden un centro a misura di sportivo e di famiglia per un futuro di salute e benessere per tutti i riminesi.



Lo spazio acqua aumenterà notevolmente in un ambiente ancora più sicuro dove praticare nuoto, corsi e sport acquatici in genere. Gli spazi saranno riorganizzati per permettere una maggiore fruibilità dei vari corsi in acqua, da quelli di nuoto a quelli fitness. Presto verranno aperte le preiscrivezioni in vista della nuova stagione per essere i primi a vivere l’emozione della nuova vasca.



Intanto nel parco esterno del Garden si può già usufruire di due piscine, una ludica appena rinnovata e una per nuotare, una laguna con scivoli dedicata ai più piccoli, 37 mila metri quadrati di parco con prati e alberi, cinque campi da beach tennis (su prenotazione), una percorso running/walking di 600 metri, un'area giochi per bambini, chiringuito per pranzi e aperitivi, spiaggia con lettini e ombrelloni. Insomma una vera e propria oasi di sport e relax dedicata a tutte le famiglie che potranno trascorrere le proprie giornate come se fossero al mare.



Nel frattempo sono arrivati i primi gruppi di bambini e ragazzi al centro estivo, che ha inaugurato martedì la sua quinta stagione per un’estate di relax, piscine, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Nonostante i numeri ancora contenuti, sicuramente conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, il centro attraverso le parole del presidente Ermanno Pasini si dice ottimista ed è anche in quest'ottica che ha voluto fare tutta una serie di investimenti migliorativi proprio nel pieno del periodo di lockdown.



Intanto sabato 27 giugno sono in programma tre special class di group cycling con altrettanti turni di allenamento tra le 15, le 16.15 e le 17.30 con preparatori atletici e sportivi quali Riccardo Moretti, Marco Mattei, Laura Lodi, Alessandro Bellavista, Paolo Cillo, Silvia Bandini. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0541 778878. Si tratta del primo evento di questo genere in Italia: nel tendone già allestito sono presenti una settantina di spinning bike.



Francesca Valente