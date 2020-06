Pericoloso latitante espulso, ma rimane clandestinamente in Italia: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:34 - 24 Giugno 2020

Auto Polizia (foto di repertorio).

Ieri (martedì 23 giugno) la Polizia di Rimini ha rintracciato in città un 35enne albanese, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, armi e immigrazione clandestina; già sottoposto a decreto di espulsione, al quale non aveva ottemperato. Considerata la pericolosità del soggetto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, con la collaborazione di personale della locale Digos, lo ha rintracciato e ha richiesto un nuovo decreto di espulsione, subito eseguito. Il 35enne è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gorizia-Gradisca d'Isonzo, per la successiva espulsione coattiva in Albania.