Un intervento da un milione di euro all'Istituto Comprensivo di Miramare

Attualità

Rimini

| 13:34 - 24 Giugno 2020

L'assessore alla scuola del Comune di Rimini, Mattia Morolli.

Con l’approvazione avvenuta nell’ultima seduta del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, la giunta comunale di Rimini completa il finanziamento per la riqualificazione dell’Istituto Comprensivo di Miramare. Verrà investito un milione di euro, 100.000 euro a carico del Comune di Rimini, il resto finanziato della regione Emilia Romagna. Si procederà quindi alla demolizione e al rifacimento in legno del tetto, alla chiusura di alcune finestre, al consolidamento delle pareti, saranno sistemati gli spazi verdi. Nella pausa estiva inoltre saranno effettuati dal personale di Anthea 33 interventi di manutenzione, per un investimento di mezzo milione di euro. Tra gli interventi il rifacimento delle linee riscaldamento, palestre, recinzioni esterne, isole ecologiche, analisi acustiche, tinteggiature, cucine. Una serie di interventi manutentivi che corrono parallelamente alla realizzazione delle nuove scuole in corso, come nel caso della nuova scuola elementare Montessori in avanzato stato di realizzazione.



Le scuole su cui verranno eseguiti gli interventi: scuola elementare G. Rodari, asilo nido Baldini, scuola elementare più scuola media statale Celle (Federico Fellini), scuola elementare e scuola media statale Celle (Federico Fellini), scuola elementare Gaiofana, scuola media n° 3 A. Bertola, Asilo Nido Girotondo, scuola media n° 9 A. Marvelli, scuola elementare S. Giustina (M. Zoebli), scuola elementare più scuola media statale Decio Raggi, scuola elementare Miramare, scuola d’infanzia Il Glicine, scuola d’infanzia Rivabella (La Giostra), scuola d’infanzia Rivabella (La Giostra), scuola d’infanzia Viserba (Galeone), scuola media statale Il Girasole, scuola d’infanzia Il Borgo (San Giuliano), scuola elementare Enrico Toti, scuola elementare Padulli, scuola elementare Padulli, scuola elementare G.B. Casti, scuola elementare De Amicis, scuola elementare Villaggio Nuovo, scuola elementare Case Nuove, scuola media n° 8 A. Di Duccio, scuola media n° 9 A. Marvelli, scuola media n° 2 D. Alighieri, scuola elementare F. Casadei, scuola elementare F. Casadei.