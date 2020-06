Nuovo Generale dei Carabinieri Emilia Romagna in visita a Rimini Il Comandante Angrisani ha fatto tappa in Municipio e in Prefettura

Attualità Rimini | 13:18 - 24 Giugno 2020 Da sinistra il Colonnello Sportelli, il sindaco Gnassi e il Generale Angrisani. In gallery il Prefetto Camporota con il Generale.

Questa mattina (mercoledì 24 giugno) il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto la visita del Generale di Brigata Davide Angrisani che dal mese di giugno ha assunto il comando della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

Ad accompagnare il Generale all’incontro in residenza comunale il Colonnello Giuseppe Sportelli, Comandante dei Carabinieri della Provincia di Rimini.



Il Generale Angrisani e il Colonnello Sportelli hanno poi effettuato una visita istituzionale al Prefetto Alessandra Camporota.