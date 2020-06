Migranti: Rimini dà l'ok a iscrizione anagrafe dei richiedenti asilo

Attualità

Il Comune di Rimini procederà all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo che ne hanno fatto domanda. La decisione della Giunta arriva in seguito a una sentenza del Tribunale di Bologna che ha accolto il ricorso di un richiedente asilo domiciliato a Rimini, che nei mesi scorsi aveva presentato la dichiarazione di residenza all'anagrafe comunale. Una richiesta che gli uffici hanno dovuto rigettare sulla base del Decreto sicurezza, attualmente in vigore e su cui è stato presentato ricorso, attraverso il sostegno dei volontari dello sportello di Rimini di Avvocato di Strada Onlus.



La Giunta prendendo atto e condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale, ha quindi deciso di procedere all'accoglimento delle dichiarazioni di residenza dei cittadini richiedenti asilo. Un atto che dà seguito all'impegno pubblico che l'amministrazione comunale ha preso con l'associazione "Rimini Umana" e con altre realtà del territorio che lo scorso anno avevano promosso una raccolta firme sottoscritta da 10mila persone e consegnata al Sindaco in occasione della manifestazione "Rimini porto sicuro".