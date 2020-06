Famiglia: a Rimini lezione su come accudire bimbi dopo il lockdown

Attualità

Rimini

| 12:24 - 24 Giugno 2020

Appuntamento dedicato ai genitori.

Secondo appuntamento, domani sera (25 giugno), con i webinar di 'Dedicato a mamma e papa'', che il Centro per le famiglie del Comune di Rimini offre alle famiglie per gestire al meglio il ritorno alla normalita' dopo il lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. Alle 20.45 di domani e' dunque in programma il seminario 'Provo a capirti. Riconoscere e prendersi cura dei bisogni di bambini dopo il lockdown', a cura di Alessandra Simonelli, docente di Psicologia dello sviluppo dell'Universita' di Padova. La videoconferenza verra' realizzata attraverso la piattaforma digitale Cisco Web Ex, e si potra' partecipare da pc, smartphone o tablet (per chi utilizzera' smartphone o Tablet verra' richiesto di scaricare l'app). La password per partecipare all'incontro e' pubblicata sulla pagina Facebook del Centro per le famiglie, al linkwww.facebook.com/centrofamiglierimini, e sulla pagina del sito del Comune www.comune.Rimini.it/comune-e-citta/comune/centro-le-famiglie. Per ogni necessita' si puo' inoltre contattare il Centro allo 0541-793860.