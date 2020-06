Eventi

Cattolica in fiore (edizione 2019).

L'attesa per la 48esima edizione di “Cattolica in Fiore” è terminata. Torna questo weekend il tradizionale appuntamento con l'evento floreale che segna la definitiva apertura della stagione estiva. Saranno oltre 80 gli espositori che tra il 26 ed il 28 di giugno coloreranno con i loro fiori il centro della città. Le postazioni dei florovivaisti si snoderanno tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino Piazza I° Maggio e via Curiel.



Quella 2020 sarà una edizione caratterizzata dall'attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza. L'area dell'esposizione sarà delimitata, presidiata da stewards, e verranno previsti due accessi, tramite le Piazze Roosevelt e Nettuno, e due uscite, attraverso la stessa Piazza Nettuno e Piazza I° Maggio.



Con la nuova edizione dell'evento, viene riproposto anche il concorso che premierà i migliori ed i più originali standisti che si aggiudicheranno i riconoscimenti messi a disposizione da RivieraBanca. Proprio il Presidente dell'istituto di credito, Fausto Caldari, è atteso venerdì mattina in città per per l'apertura ufficiale dell'esposizione, prevista per le ore 10.00 al Palazzo del Turismo di via Mancini. L'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri si dichiara “entusiasta di poter dare continuità alla manifestazione cittadina più longeva che, come da tradizione, segna l'inizio della stagione”.



Sempre nel fine settimana, in concomitanza con la fiera floreale, in via Matteotti torneranno anche gli "Artigiani al Centro", con oltre 20 postazioni nelle quali verranno proposte le creazioni "handmade". Infine, in questa edizione 2020, vi saranno seminari serali proposti dall'Assessorato all'ambiente e che a partire dalle ore 21,00 si svolgeranno in Piazza Roosevelt. I temi "green" prevedono gli interventi dei seguenti relatori: Loretta Illuminati, psicologa, studiosa di fiori ed erbe e dei loro usi in cucina che tratterà su "La Medicina della Terra: l'alimentazione come cerimonia sacra attraverso la saggezza della natura e delle piante"; il dottor Lorenzo Berti che interverrà sull'argomento "È possibile essere sani in un ambiente malato?"; il docente Stefano Soldati che parlerà di "Permacultura: come nutrire l’umanità senza distruggere il pianeta".