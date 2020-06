Rimini, 68enne muore annegato mentre fa il bagno in mare

Cronaca

Rimini

| 11:54 - 24 Giugno 2020

Il luogo dove è avvenuto il tragico episodio.

Un 68enne è morto in spiaggia questa mattina (mercoledì 24 giugno), verso le 8.30 a Marina centro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo il bagno quando, forse a causa del mare agitato e delle forti correnti, è scomparso in mare. L'allarme è scattato subito, dato dalla moglie: il bagnino è intervenuto riportando il corpo a riva, aiutato da due giovani nordafricani. Le operazioni di salvataggio sono state complicate dalla forte corrente. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, con ambulanza ed automedica, ma purtroppo per il 68enne non c'è stato nulla da fare. Presente anche una pattuglia della Capitaneria di Porto.