Acque di balneazione, qualità eccellente in quasi tutte le località della Riviera

Attualità

Rimini

| 11:45 - 24 Giugno 2020

Secondo campionamento acque di Arpae.

E' stato pubblicato il bollettino regionale di Arpae relativo al secondo campionamento delle acque marine di balneazione della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 22 giugno 2020.

Le acque di balneazione di Bellaria Igea Marina e Cattolica risultano eccellenti, in tutti i punti di prelievo. A Rimini tutti risultati eccellenti tranne per la Foce Marecchia Nord che viene giudicata "sufficiente" e la Foce Marecchia sud "Scarsa". A Riccione vige il divieto di balneazione nella zona di Fogliano Marina per l'alta presenza di escherichia coli. La foce Marano sud risulta avere qualità "Sufficiente" mentre eccellente è la qualità delle altre acque. Tutto ok a Misano dove solo Rio Agina ha qualità "buona", tutte le altre sono eccellenti.