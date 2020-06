FOTO Esce di strada e finisce nel campo sottostante per 50 metri, anziano in ospedale 

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 19:44 - 23 Giugno 2020

I soccorsi per l'anziano ferito, foto Ballante.

Verso le 16,40, in via Castelvecchio di San Giovanni in Marignano, un anziano alla guida di una Fiat panda, mentre percorreva Via Montelupo in direzione San Giovanni in Marignano, giunto quasi in via Castelvecchio, perdeva il controllo del veicolo e nell'affrontare una cura molto stretta, usciva di strada andandosi a fermare nel campo sottostante dopo una cinquantina di metri. Chiamati i soccorsi, interveniva sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano, che effettuerà i rilievi e gli accertamenti del caso, un ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco di Cattolica e dopo poco anche l'automedicalizzata. In un primo tempo era stato allertato anche l'eliambulanza da Ravenna poi una volta stabilizzato il ferito dal medico intervenuto, l'elisoccorso è stato fatto rientrare.



Amato Ballante