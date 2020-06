Calcio RSM :Tre Fiori vince il campionato fermato dall'emergenza Covid-19

Sport

Matteo Cecchetti, allenatore del Tre Fiori.

Come indicato dal Comunicato Ufficiale n. 30 del 23 giugno 2020, il Consiglio Federale ha determinato gli estremi di questa e della prossima stagione sportiva. Quella ancora in corso (2019-20) terminerà ufficialmente tra una settimana esatta, vale a dire martedì 30 giugno p.v.. Va da sé che la prossima stagione (2020-21) inizierà a San Marino il giorno successivo, mercoledì 1 luglio 2020.



Contestualmente riaprirà anche la finestra per il trasferimento dei calciatori: sono undici le settimane a disposizione dei quindici club sammarinesi per allestire le rispettive rose in vista di un’annata che si annuncerà ancor più impegnativa e coinvolgente delle precedenti, vista la riforma del Campionato Sammarinese con una regular season a girone unico. Mercato trasferimenti che resterà aperto dal 1 luglio al 15 settembre.



In riferimento alle competizioni 2019-20, annullate definitivamente in seguito alla decisione da parte della Segreteria di Stato allo Sport di non concedere la deroga alla Federcalcio rispetto al divieto di organizzazione di eventi sportivi indicato nel Decreto Legge n. 96/2020, il Consiglio Federale ha preso le seguenti decisioni:



assegnazione del titolo di campione sammarinese 2019-20 al Tre Fiori;

assegnazione del titolo di campionato sammarinese di futsal 2019-20 al Fiorentino;

non assegnazione dei titoli riferiti a Coppa Titano e San Marino Futsal Cup 2019-20.



Come già annunciato, infine, saranno Tre Fiori (Champions League), Folgore e Tre Penne (Europa League) a rappresentare il calcio sammarinese nelle competizioni europee per club. Fronte futsal, toccherà ancora al Fiorentino (UEFA Futsal Champions League) scendere in campo internazionale