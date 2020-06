A Riccione spunta un divieto di balneazione. Nel mirino batteri nocivi

Attualità

Riccione

| 17:57 - 23 Giugno 2020

Il divieto di balneazione.

E' scattato oggi (martedì 23 giugno) il divieto di balneazione nella zona "Fogliano Marina", sul litorale riccionese, a seguito delle analisi dei tecnici di Arpae, effettuate lo scorso 8 giugno. Il divieto, precisa una nota di Arpae sul proprio sito, "è temporaneo per un campione non conforme". Il valore medio di Escherichia coli su 100 ml di acqua è di 1467, nettamente superiore ai limiti di legge. E' invece sotto i limiti l'altro parametro utilizzato per verificare la qualità delle acque di balneazione, gli enterococchi intestinali.