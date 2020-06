Calcio RSM : Cosmos, prolunga il difensore Stefano Sartini

Sport

Repubblica San Marino

| 17:44 - 23 Giugno 2020

Stefano Sartini in azione.

I dirigenti della Società Sportiva Cosmos e il calciatore Stefano Sartini hanno raggiunto l’accordo per proseguire insieme anche nella prossima stagione. “Rimanere per il terzo anno alla Cosmos è una scelta di cuore e di testa, sia per l'ambiente che circonda questa società che per la mia crescita personale e calcistica – dichiara il difensore, già nel giro della Nazionale Under 21 di San Marino allenata da Fabrizio Costantini -. Qui non si molla mai: dove non ci si arriva con le gambe, lo si fa con il cuore. La nuova stagione sarà molto diversa da quelle scorse e bisognerà incominciare fin da subito con il piede giusto per avere una buona posizione per i playoff scudetto. Sarà un campionato molto più duro e combattuto: spero di togliermi non pochi sassolini dalle scarpe. Sempre forza Cosmos!”.