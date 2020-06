Zero nuovi positivi e ancora nessun nuovo decesso: respira la Rimini post pandemia

Attualità

| 17:37 - 23 Giugno 2020

Nessun nuovo positivo come nessun nuovo decesso in tutta la provincia di Rimini per colpa del nuovo Coronavirus. Questi i dati parziali ricavati dall'aggiornamento della Regione Emilia-Romagna, che vanno integrati con i dati della Prefettura su guariti e attuali positivi.



Stando ai dati sui residenti, sono in tutto 249 le persone morte a causa del Coronavirus o per complicanze innescate dalla Covid-19. In tutto sono state contagiate 2085 persone. Gli attuali positivi sono una ventina, i guariti superano quota 1813.