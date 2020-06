Stop degrado portato dai piccioni: a Cattolica potature e lavaggi

Attualità

Cattolica

| 15:17 - 23 Giugno 2020

Potatura in via Matteotti a Cattolica.

L'amministrazione comunale di Cattolica mette in campo risorse per le azioni di contrasto agli storni ed ai piccioni “infestanti” in centro città. Intanto si è completata ieri (lunedì 22 giugno) la potatura degli alberi di via Matteotti. Una prima misura per la risoluzione della problematica igienica e per contrastare il disagio causato dagli escrementi dei volatili che stazionano in quell'area. Si è trattato di un intervento straordinario, fuori stagione e dettato dall'esigenza di igenico-sanitaria, con il quale gli addetti della Cooperativa 134 hanno ripulito i pini, cercando di alleggerire e sfoltire le chiome con la rimozione delle parti secche. Il taglio ha interessato, comunque, rami di piccolo diametro non compromettendo la vita delle piante. Alla potatura si aggiunge la rimodulazione del piano di lavaggio di Viale Bovio e della stessa via Matteotti che avverrà quotidianamente. Un intervento previsto al primo mattino con il passaggio dell’idropulitrice, da parte di operatori Hera, almeno sino a quando se ne presenterà l'esigenza.