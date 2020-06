Rimini Shopping Night raddoppia: si riaccendono le luci di sera nel centro storico

| 14:39 - 23 Giugno 2020





Shopping, food e cultura sono gli ingredienti della nuova edizione della Rimini Shopping night: dal 24 giugno al 28 agosto, tutti i mercoledì e venerdì, i negozi del centro storico e del borgo San Giovanni osserveranno un orario straordinario, accogliendo i clienti fino alle 23.30.



Nonostante il momento difficile, i commercianti rilanciano e raddoppiano le serate d'apertura.«Vogliamo contribuire alla ripartenza del nostro amato centro storico, valorizzando il polo attrattivo e culturale che si era creato prima del lockdown. Sarà un’edizione particolare rispetto agli anni passati, organizzata nella massima sicurezza per i cittadini e i turisti, ma con tante proposte: stiamo ad esempio lavorando per allestire uno street market, così da esporre i prodotti anche fuori dai negozi e ampliare gli spazi a disposizione dei clienti. E nel corso delle settimane cercheremo di organizzare anche qualche iniziativa di intrattenimento per rendere ancora più vivaci e piacevoli le serate di shopping. Accendiamo le luci delle nostre vetrine per accogliere famiglie, giovani, persone di tutte le età che fra un acquisto e un bel cocktail ritornano ad ammirare il centro di Rimini», spiegano gli organizzatori.



Ogni mercoledì e venerdi per tutta l’estate sarà possibile quindi approfittare delle proposte delle centinaia di attività del centro e dei borghi che aderiscono all’iniziativa, mentre i ristoranti e i locali proporranno menù a tema e cocktail ad hoc. Una proposta che si incrocia con l’offerta culturale della città, con Teatro Galli, Musei comunali e Domus del Chirurgo con visite guidate e orari prolungati.