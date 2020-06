Isole pedonali a Riccione: dal 24 giugno la cartellonistica in strada

Attualità

Riccione

| 14:00 - 23 Giugno 2020

Viale Tasso.

Saranno sistemati domani mattina (mercoledì 24 giugno), a Riccione, i nuovi cartelli stradali indicanti gli orari in cui inizia la chiusura al traffico. Nello specifico si precisa che su viale Dante l'orario di chiusura al traffico va dalle 19 alle 2 nel tratto di viale Verdi a viale Galli; mentre da viale Galli a piazzale Ceccarini è dalle 0 alle 24, quindi non è mai possibile transitarvi in auto. Le isole pedonali sono tutte già attive, mentre parte venerdì quella di viale Tasso con un orario che va dalle 20 alle 24. Già attiva anche quella viale Gramsci, viale San Martino, viale Corridoni dalle 18 alle 2.