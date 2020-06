Prende forma la nuova Casa della Salute di Coriano

Attualità

Coriano

| 13:34 - 23 Giugno 2020

Sopralluogo di Ausl Romagna ed amministrazione comunale nella nuova Casa della Salute.

A Coriano in via Delle Piane sorgerà la nuova sede della Casa della Salute, con ambulatori di medicina generale, di specialistica e servizi amministrativi. Oggi (martedì 23 giugno) si è tenuto un sopralluogo da parte della direzione generale dell’Ausl Romagna - erano presenti il direttore generale Marcello Tonini e il direttore dell’unità operativa Attività tecniche Enrico Sabatini - e dell'amministrazione comunale, in testa il sindaco Domenica Spinelli. I lavori nello stabile stanno procedendo e si concluderanno nelle prossime settimane. La sede della Casa della Salute è stata individuata, a seguito di bando dell'Ausl Romagna, in un edificio in locazione e i necessari lavori di ristrutturazione ed adattamento sono stati svolti dalla proprietà.



Nel dettaglio, la sede distrettuale ospiterà al pianterreno Accettazione, Cup e ambulatori per logopedista e fisioterapista della Neuro Psichiatria infantile, assistenti sociali e tutela minori, ambulatorio per la continuità assistenziale aperto dieci ore al giorno ed altri servizi amministrativi.



Al primo piano troveranno posto gli ambulatori per la specialistica ambulatoriale, il punto prelievi, ambulatorio vaccinazioni l’ambulatorio infermieristico per patologie croniche e quattro ambulatori dei medici di medicina generale del territorio con una apposita segreteria. Nel piano interrato saranno ricavati magazzini.



Tutta la progettazione è emersa da un previo confronto non solo con l’Amministrazione comunale ma anche con i rappresentanti dei professionisti che opereranno nella struttura, la cui superficie complessiva è di 650 metri quadri più gli spazi al piano interrato, e che per di più è servita da un ampio e comodo parcheggio.



«Sin dal primo momento in cui l’Amministrazione si è insediata uno dei temi più importanti, sul quale ci siamo concentrati, è stato la Casa della Salute ed i servizi a questa connessi – ha detto il sindaco Domenica Spinelli, al termine della visita guidata dall’architetto Sabatini -. Siamo felici di avere potuto contribuire, con la tenacia sempre dimostrata e con il costante ottimo rapporto con la direzione di Ausl Romagna, a mantenere sul territorio un polo di servizi così importante per tutti i cittadini di Coriano e di un ampio bacino dei comuni limitrofi».



«E’ un momento importante per Coriano – ha aggiunto il vicesindaco con delega alla Sanità Gianluca Ugolini - Ausl Romagna è sul nostro territorio in una nuova sede moderna e funzionale che sarà di grande aiuto per tutti i cittadini. Durante l’emergenza sanitaria abbiamo potuto verificare come la capillarità delle strutture sanitarie sia fondamentale per una adeguata risposta in particolar modo nei momenti di difficoltà. Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Tonini e tutti coloro che si sono adoperati al fine del raggiungimento di questo obiettivo».



«E’ un obiettivo importante questo che stiamo cogliendo, mirato a dare servizi sempre più efficienti e prossimi alla cittadinanza corianese, così come abbiamo fatto e stiamo facendo, su tutti i territori dell’Ausl Romagna», ha concluso il dottor Tonini.