Dodici pizzerie gourmet della Romagna si sfidano in tv

| 13:03 - 23 Giugno 2020

I giudici Luigi Franchi e Cristina Lunardini.

Dodici pizzerie gourmet romagnole, le prime della classe da Ravenna a Rimini, passando per Forlì e Cesena. Ognuna con i suoi pizzaioli professionisti, le sue specialità in menù, la sua suggestiva location. Tutte pronte a sfidarsi all’ultimo spicchio per attribuirsi la palma di migliore pizzeria della Romagna.



È il Pizza Challenge, il nuovo format video della società cesenate Expi srl che mette in competizione l’eccellenza locale nell’arte della pizza, valorizzando le produzioni del territorio che sono alla base degli ingredienti. Tra queste c’è il pomodoro di Cirio Alta Cucina, la linea di prodotti destinati a chef e ristoratori realizzata dal consorzio cooperativo Conserve Italia che può contare su un forte radicamento proprio tra gli agricoltori romagnoli.



Dal Cuor di Pelato ai Fior di Filetti, il gusto verace del pomodoro 100% italiano di Cirio Alta Cucina (approvato dalla Federazione Italiana Cuochi) servirà a rendere ancora più avvincente la sfida tra le migliori pizzerie romagnole che partecipano all’iniziativa. Parliamo di BabàBeach (Punta Marina, Ra), 100 Pizze (Punta Marina, Ra), Barbecue (Porto Fuori, Ra) Pummà (Milano Marittima, Ra), Qbio (Forlì), Le Macine (Forlì), La Favola dell’Orto (Bertinoro), Da Neo (Cesena), Na Pizz (Cesena), Margherì (Cesenatico), Il Cortile in Centro (Rimini), SP.accio (San Patrignano, Rn).



Con 6 puntate da 30 minuti l’una e con una regista esperta di food come Claudia D’Angelo, Pizza Challenge proporrà le esibizioni dei pizzaioli sotto gli attenti sguardi di due giudici d’eccezione come Cristina Lunardini (chef, docente e maestra di arte bianca) e Luigi Franchi (direttore di Sala&Cucina) che visiteranno le 12 pizzerie in gara valutandole in base alla qualità della pizza (dall’impasto agli ingredienti), alle proposte in menù e alla location. Le 4 pizzerie finaliste si contenderanno il titolo nell’ambito di una serie di prove all’interno della scuola di cucina Icook Taste&Share di Cesena.

Pizza Challenge andrà in onda sul canale Sky 518, su Teleromagna (canale 14 in Emilia-Romagna) e su TR24 (canale 11 in Emilia-Romagna) tutte le domeniche alle ore 23 per sei settimane consecutive, a partire da domenica 28 giugno. Sarà possibile vedere le puntate anche in replica il lunedì alle 19.30 su TR24 e anche sulle pagine Facebook e Instagram di Expi, dove è già iniziata la presentazione delle pizzerie in sfida.