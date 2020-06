Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:11 - 23 Giugno 2020

Pompieri in azione (immagine di repertorio).

Non sono ancora note le cause di un incendio divampato nella notte a Bellaria Igea Marina. Due capanni in lamiera sono andati completamente distrutti. Sul posto i Vigili del Fuoco con due mezzi e 7 persone che hanno lavorato dall'1 alle 3.15 per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza la zona. Uno dei proprietari è stato portato in ospedale per aver inalato i fumi. Sul posto per le verifiche i Carabinieri di Santarcangelo.