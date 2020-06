Benji e Fede weekend lungo a Montefiore Conca "ci siamo divertiti un sacco"

Attualità

Montefiore Conca

| 11:04 - 23 Giugno 2020

Foto ricordo per Benji e Fede a Montefiore.

Hanno scelto le verdi colline di Montefiore per concedersi qualche giorno all'insegna del relax e della musica. Loro sono Benji e Fede e sono arrivati a Montefiore giovedì scorso e sono ripartiti nella giornata di lunedì. Tra un tuffo in piscina e una gita alla scoperta del territorio, il duo ha approfittato della sua permanenza in Valconca per suonare, perfezionare alcune nuove canzoni e girare anche un breve video. Non solo. Venerdì sera, in occasione della festa di compleanno di Benjamin, sono arrivati anche alcuni amici direttamente da Modena. Prima di tornare a Modena, Benji e Fede hanno registrato una breve clip consegnata al vice sindaco Francesco Taini. "Un grazie di cuore a Montefiore Conca per l'ospitalità, ci siamo divertiti un sacco, consigliamo a tutti di visitarlo. Siamo stati benissimo: torneremo presto".