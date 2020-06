Partito anche a San Giovanni in Marignano il centro estivo dai 6 ai 13 anni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 18:17 - 22 Giugno 2020

Il primo giorno al centro estivo di San Giovanni in Marignano.

Partito il 22 giugno anche a San Giovanni in Marignano il centro estivo, stavolta i primi 50 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dietro l'organizzazione per il quarto anno consecutivo la Marignanese calcio. Le attività si svolgeranno negli ambienti esterni della scuola elementare, che sono stati appositamente vagliati e adattati per rispondere a tutte le disposizioni sanitarie in atto.



L'estate 2020 vede un impegno aumentato del 50 per cento anche sul fronte della disabilità. Sono aumentate anche nel paese le richieste delle famiglie con bambini certificati che, dopo un lungo periodo di sospensione dei servizi, necessitano fortemente di un sostegno per riprendere attività e routine sociali fondamentali. All'inaugurazione del centro estivo anche il coordinatore della cooperativa La Cordata che gestisce gli educatori (servizio di integrazione scolastica) assieme al sindaco Morelli e all'assessore ai servizi educativi Michela Bertuccioli.



Il primo luglio partirà il centro estivo anche per i più piccoli dai 3 ai 6 anni negli spazi della scuola dell'infanzia capoluogo gestito dalla cooperativa Il Piccolo Principe, che ha visto l’adesione di 30 iscritti. L'amministrazione sta inoltre organizzando insieme alla coop Formula Servizi alla Persona la partenza del servizio di nido per i bimbi fino ai 3 anni.