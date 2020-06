Nidi di processionaria a Riccione, pericolo per animali e uomini. La segnalazione

Attualità

Riccione

| 17:45 - 22 Giugno 2020

Nidi di processionaria.

La processionaria inizia a farsi viva nei parchi cittadini e non solo: un nostro lettore ci segnala infatti dei nidi all’altezza di via Pelmo, a Riccione, nei pressi del Parco della Resistenza. Questi animali, insetti dell’ordine dei lepidotteri, da adulti si trasformano in inoffensive falene, ma nello stadio larvale possono essere pericolosi per gli esseri umani e addirittura letali per gli animali, soprattutto per i cani che hanno l’abitudine di annusare il terreno e di addentare qualsiasi cosa si muove. Il lettore ricorda che, nonostante siamo solo all’inizio della stagione, lo scorso anno la situazione era diventata grave.