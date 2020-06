Coronavirus in Emilia-Romagna: 22 nuovi positivi ma nessuno si trova a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 17:22 - 22 Giugno 2020

L'assessore alla salute Raffaele Donini.

Solo 22 nuovi casi di positività al Coronavirus nella Regione Emilia-Romagna di cui solo 6 sintomatici, nessuno della provincia di Rimini. Benché siano meno i tamponi analizzati nel corso della domenica (2138), i dati sull'andamento della pandemia di lunedì 22 giugno presentano ancora numeri confortanti. Questo spiega anche il basso numero di guariti rilevati (36) per un totale di 22854. A fronte anche dei 4 nuovi decessi per colpa del Sars-Cov-2 (uno nella provincia di Piacenza, uno in quella di Modena e due a Bologna), i casi attivi scendono a 1154 (-18 rispetto a ieri).

Un altro dei dati più significativi, quello degli isolamenti a casa, arriva a sfiorare oggi numero tondo con 1013 (-16). I pazienti in terapia intensiva sono 12 - come ieri - quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 129 (-2). La gran parte dei casi di ieri sono relativi al focolaio bolognese che è stato rilevato qualche giorno fa e che le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere.