Nuove divise e ripresa dei tesseramenti, riparte la stagione 2020 del Velo Club Cattolica

| 17:17 - 22 Giugno 2020

Giovanissimo in mountainbike.

Aria da primo giorno di scuola per le giovani leve del Velo Club Cattolica. Il sodalizio giallo-rosso romagnolo durante il lockdown, ha continuato a lavorare a distanza partendo da un nuovo restyling delle divise per la futura stagione. Grazie al lavoro realizzato da Loris Gobbi, il cambio più importante, vede il rosso prevalere sulle maglie: scelta optata per rendere ben più immediato il riconoscimento degli sponsor e per un’estetica rinnovata con forme più sinuose; rimane di colore nero invece il pantaloncino ma senza bande gialle-rosse ai lati che caratterizzavano il precedente. Ulteriore risalto ai nomi degli sponsor che sostengono e finanziano l’attività presieduta dal presidente Massimo Cecchini: “Si riparte con spirito rinnovato. In questo grave periodo di incertezza economica dobbiamo ringraziare chi continua a ‘rimanere a ruota’ dietro la nostra squadra mostrando disponibilità e devozione nel portare avanti i progetti iniziati. Abbiamo riaperto le iscrizioni presso la nostra sede in Via Emilia-Romagna, 67 dietro il bar Le Matte (di fronte al Magic Toys) a Cattolica, tutti i martedì e venerdì dalle ore 21:00". La formazione cattolichina, alla soglia del 70° anno di attività, vanta un fiorente settore giovanile con le categorie Giovanissimi (6-12 anni) coordinate da Massimo Casadei ed un selezionato gruppo di 8 Esordienti (13-14 anni) guidati da Alessandro Ubaldini, tutti pronti a risalire in sella. La categoria più numerosa di tutta la formazione viene rappresentata dagli oltre 50 Master, che per primi hanno ripreso la bicicletta in forma individuale, tornando a sentire nuovamente la ruota sull’asfalto. Un “gruppone” in continua crescita: con nuovi ragazzi che si stanno tesserando tra le fila del Velo Club Cattolica.



I nomi degli Sponsor e sostenitori:

Pizzigalli infissi, Magic Toys, AvangardaLook, Franca e Staccoli, Bike Hotel Cattolica, Bike Accademy, ML Trasporti, Cantine Enzo Ottaviani, Officina Pazzaglini e Fisioradi Center.



Per rimanere collegati con i futuri aggiornamenti e le prossime manifestazioni del Velo Club Cattolica cliccate qui.