Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:05 - 22 Giugno 2020

Una panchina al parco.

Degrado e sporcizia nel parco comunale adiacente via Pio la Torre a Santarcangelo di Romagna. A segnalare la incresciosa situazione in cui vessa il luogo pubblico, è un nostro lettore che allega anche foto (in copertina e gallery) per documentarla. Qui il cittadino denuncia sporco, erba alta, panchine rotte, incuria in un luogo che è a due passi dal centro.