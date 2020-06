Vetrine e zone chiuse al traffico a Riccione, l'assessora e deputata Raffaelli incontra i comitati

Attualità

Riccione

22 Giugno 2020

L'assessora e deputata Elena Raffaelli.

Lunedì mattina l'onorevole e assessora alle attività economiche Elena Raffaelli ha incontrato i rappresentati dei comitati d'area della città di Riccione per discutere, tra le altre cose, anche della campagna di immagine coordinata "Estate 2020 sotto il sole di Riccione" e la relativa ricognizione delle vetrine vuote dove affiggere la cartellonistica e le zone pedonali da prevedere quest'estate. I Comitati d'area si faranno carico di stilare un elenco di vetrine vuote da utilizzare per la campagna immagine Estate 2020.



Per quanto riguarda le zone chiuse al traffico e i relativi orari si procederà da lunedì sera con San Martino zona Abissinia dalle 18 alle 2 di notte, per viale Dante dalle 19 alle 24 e da venerdì per viale Tasso dalle 20 alle 24.



«Ci siamo confrontati con i comitatie abbiamo quindi deciso le date e gli orari in base alle esigenze delle varie zone della città. Un confronto in un clima di collaborazione e di buona volontà per entrare tutti insieme nell'estate piena», come sottolinea la deputata riccionese.