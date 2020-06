Primo giorno di scuola estiva all'aperto a Riccione per 246 bimbi

Attualità

Riccione

| 16:14 - 22 Giugno 2020

Gli spazi del centro estivo di Riccione divisi da dei teli di tessuto.

Primo giorno per i servizi educativi estivi nei giardini delle scuole comunali per i 246 bambini che ne hanno fatto domanda. Tutte le richieste arrivate al comune di Riccione sono state accolte. Dopo l'avvio questa mattina della scuola estiva all'aperto l'amministrazione è al lavoro per dare una risposta celere anche ai bimbi nella fascia di età da 0 a 3 anni: l'impegno è stato preso in prima persona dall'assessora ai servizi educativi Alessandra Battarra. «Abbiamo visto impegnate le maestre in una preparazione molto accurata e anche divertente per rendere i giardini delle scuole un luogo accogliente e divertente allo stesso tempo».



Giochi all'aperto come le tende degli indiani, percorsi colorati per far comprendere subito ai bimbi come e dove andare, tanta allegria e voglia di ritrovarsi, il bilancio del primo giorno è stato positivo. Come è noto si tratta di attività ludico-educative all'aperto per bimbi di 3-6 anni che hanno frequentato le scuole dell'infanzia comunali e statali, nonché per i piccoli che hanno frequentato i nidi comunali e abbiano compiuto tre anni. L'organizzazione ha seguito i protocolli sanitari regionali: gruppi di 5 bambini se di età eterogenea e gruppi di 7 se tutti con 6 anni compiuti. Ogni gruppo un educatore, dalle 8.30 alle 16. Un ringraziamento da parte del sindaco Renata Tosi e dell'assessore Battarra al settore per aver lavorato con celerità e aver dato una risposta a tutti i bimbi.