Cattolica, rifiuti: nuova collocazione per i bidoni della zona Porto

Attualità

Cattolica

| 15:27 - 22 Giugno 2020

Isole ecologiche a Cattolica.

Importante azione dell'Amministrazione Comunale di Cattolica in ambito di igiene urbana. È stata concordata, infatti, una nuova collocazione per i bidoni di Hera che insistevano nella zona del Porto. Si trattava di due aree che già la scorsa stagione, dopo la rimodulazione del servizio di raccolta, avevano presentato la propria criticità, sia per l'impatto visivo che determinavano in una zona altamente turistica, sia per i cattivi odori che ne scaturivano soprattutto nelle giornate particolarmente calde. Nel dettaglio, i bidoni ricollocati ricadevano tra la via Antonini e Darsena Marinai d'Italia (nei pressi della scalinata che conduce a via Don Minzoni) e nella via Lungo Tavollo.





“Nel primo caso – spiega l'Assessore all'Ambiente, Lucio Filippini – i bidoni di cui fruivano attività commerciali e bagnini della zona Porto sono stati spostati in locali posti sotto la passeggiata sopraelevata del Lungomare. Abbiamo trovato una intesa tra Amministrazione, Hera, attività e le suore che hanno concesso l'uso degli ambienti. Una collaborazione importante con i privati che si fanno carico della pulizia periodica dei luoghi. La stessa azione è stata messa in atto in via Lungo Tavollo dove i bidoni sono stati disposti in locali di servizio di proprietà comunale. Sono soddisfatto del risultato raggiunto e del lavoro fatto da operai, tecnici e dirigenti di Palazzo Mancini. Si trattava di una priorità sulla quale ho da subito posto le mie attenzioni. La tenacia viene finalmente ripagata”.