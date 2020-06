Controlli in strada in Valmarecchia, una denuncia e due patenti ritirate

Cronaca

Valmarecchia

| 15:21 - 22 Giugno 2020

Controlli dei carabinieri di Novafeltria.

Ancora un weekend di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno rinforzato i servizi di verifica nel territorio aumentando anche le pattuglie soprattutto nell’arco serale/notturno.

Sono stati 74 i mezzi controllati, 1 persona è stata deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed1 veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria durante il wee-k end.

E in particolare un 57enne di Rimini che si trovava alla guida di un’autovettura è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, risultato alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente (0,5 g/l). L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Pennabilli, in località Ponte Prena di ed è risultato con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,87 grammi per litro. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Sempre gli uomini dell’Arma di Pennabilli, hanno sequestrato l’auto ad un 29enne, pennese, privo della patente di guida. Al ragazzo, fermato in località Maciano di Pennabilli, è stata inoltre comminata la sanzione amministrativa di Euro 5.110.