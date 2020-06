Piccoli episodi di vandalismo anche a Santarcangelo: in campo la polizia locale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 22 Giugno 2020

Carabinieri, Forestali e Polizia Municipale a presidio dell'arco di piazza Ganganelli (foto di repertorio).

In attesa dell’avvio del cartellone degli eventi estivi, Santarcangelo di Romagna registra un altro fine settimana all’insegna del grande pubblico che ha riempito piazze, parchi e ristoranti. «Stiamo vivendo giornate fantastiche fatte di passeggiate e incontri serali, con tante persone in giro per svago e ritrovo, e ristoranti che lavorano a pieno regime, il tutto in un clima accogliente e positivo segno di una netta ripresa», sottolinea l’assessore alle politiche per le politiche alla sicurezza Filippo Sacchetti. «Per questo, dalla settimana appena trascorsa è stata rafforzata la presenza serale e notturna degli agenti della polizia locale con il coordinamento e la presenza dei carabinieri della locale stazione, che hanno presidiato sia la parte alta che quella bassa del centro storico. Come sta accadendo in altre realtà registriamo anche qui, fortunatamente in tono decisamente minore, qualche episodio di vandalismo. Una preoccupazione da non sottovalutare, da affrontare con la presenza della sicurezza pubblica e le relazioni sociali, in primis con le famiglie».