Piano di riqualificazione di Rimini Nord: a Viserba un sottopasso ad uso esclusivo di bici e pedoni

| 14:07 - 22 Giugno 2020

I lavori ad inizio ottobre.

Entro la fine di questo mese sarà riconsegnato a RFI il progetto definitivo per i sottopassi di Viserba, sono stati infatti modificati gli elaborati del progetto esecutivo, integrato con le proposte avanzate dalla Rete Ferroviaria Italiana. I lavori, che inizieranno a ottobre, prevedono un altro sottopasso dedicato esclusivamente al passaggio ciclopedonale. Inizialmente infatti il progetto prevedeva un unico sottopasso che comprendeva, in sede separata la ciclovia, ma con l’abolizione del passaggio a livello è stato deciso di dedicare alle biciclette e ai pedoni un passaggio esclusivo in sottopasso dedicato tra via Morri e via Polazzi.





Il piano di riqualificazione di Rimini Nord, che prevede i sottopassi ferroviari di Viserba, è inserito nel bando nazionale “delle periferie”. Il progetto prevede, nello specifico, un passaggio carraio e ciclopedonale in grado di garantire il collegamento tra l’asse stradale adiacente alla linea ferroviaria Ravenna-Rimini, a nord-est della stessa, e Via Libero Missirini, a sud-est del “Centro Studi” di Viserba.





L’intervento, che per dimensioni e complessità comporterà per alcuni mesi l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Viserba e Rimini sulla linea Rimini-Ravenna, per il restante tratto funzionerà regolarmente. Durante il periodo interessato saranno studiati servizi sostitutivi per gli utenti del tratto Viserba-Rimini.

L’ importo complessivo dell’opera è di 9 milioni di euro. Per l’aumento dei costi, dovuti al nuovo sottopasso ciclabile, il Comune di Rimini ha ottenuto un impegno dal parte di RFI di co-finanziare la maggiore spesa di Euro 5.5 milioni.