| 09:39 - 22 Giugno 2020

Via Nazario Sauro Rimini.

Ancora rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti a Rimini. Sono due le segnalazioni arrivate dai nostri lettori. La prima riguarda via Nazario Sauro angolo viale Cormons, a Marina Centro, l'altra via Praga. In entrambi i casi lo spettacolo è davvero triste con mobili, cartoni e sacchi dell'immondizia abbandonati sopra ed intorno ai cassonetti. I residenti chiedono più civiltà da parte dei cittadini ed un rapido intervento per la pulizia della zona.







